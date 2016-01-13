ملخص-قطر الوطني: نمو صافي ربح البنك 8% في 2015

13 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني -أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط- نتائجه المالية للربع الأخير من 2015 وللعام الماضي بأكمله اليوم الأربعاء.

* البنك قال في بيان إن صافي الربح في 2015 بلغ 11.3 مليار ريال (3.10 مليار دولار) بزيادة ثمانية في المئة عن العام السابق.

* حسابات لرويترز أظهرت ارتفاع صافي أرباح الربع الأخير إلى 2.58 مليار ريال من 2.45 مليار ريال في الربع المقابل من 2014.

* البيان يقول إن مجلس إدارة البنك اقترح توزيعات نقدية نسبتها 35 في المئة وإصدار أسهم مجانية بنسبة 20 في المئة عن أرباح 2015.