مقدمة 2-قطر الوطني يسعى لزيادة رأسماله من خلال إصدارات بعد زيادة أرباح الربع/4

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دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الأربعاء إنه سيطلب من المساهمين الموافقة على إصدار أدوات لزيادة رأس المال من أجل أن يحافظ على احتياطياته فوق الحد الأدنى الذي يقرره القانون وان يدعم النمو المستقبلي.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي أخفق فيه البنك في تحقيق التوقعات على الرغم من زيادة صافي أرباح الربع الأخير بنسبة 5.3 في المئة وفق حسابات رويترز.

وقال بنك قطر الوطني إنه يريد أن يصبح أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنهاية 2017. ويحتل البنك حاليا المرتبة الثانية ضمن أكبر بنوك في المنطقة من حيث الأصول بعد ستاندرد بنك الجنوب افريقي.

وسعيا وراء تحقيق هذا الهدف نفذ البنك عددا من الاستحواذات في السنوات الاخيرة كان آخرها اتفاقا الشهر الماضي لشراء فاينانس بنك التركي من البنك الأهلي اليوناني مقابل 2.7 مليار يورو.

وقال البنك في بيان الأرباح "تركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية."

ووافق مجلس إدارة البنك على توصية الجمعية العامة بإصدار أدوات رأسمالية مؤهلة ضمن الشريحة الأولى من "رأس المال الإضافي" أو "رأس المال المساند" أو كليهما بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل.

وبلغت نسبة كفاية رأسمال البنك التي تضم رأس المال الأساسي ورأس المال الثانوي -والتي تعد مؤشرا هاما على سلامة أوضاع البنك- 16.3 في المئة في 31 ديسمبر كانون الأول وهو مستوى أعلى من الحد الأدنى الذي حدده مصرف قطر المركزي البالغ 12.5 في المئة.