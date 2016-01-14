صافي ربح بنك ظفار العماني يقفز 32% في الربع/4

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك ظفار ثاني أكبر مصرف في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول قفزة نسبتها 32 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 وفقا لحسابات رويترز.

وبلغ صافي ربح البنك 13.4 مليون ريال (34.81 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 10.1 مليون ريال قبل عام.

وقامت رويترز بحساب الارباح الفصلية من بيانات مالية سابقة.

وتوقعت الخليجية بادر لأسواق المال أن يسجل البنك أرباحا بقيمة عشرة ملايين ريال في الربع الرابع.

وبحسب بيان للبورصة اليوم بلغ صافي ربح البنك في عام 2015 بأكمله 46.8 مليون ريال بزيادة 15.6 بالمئة عن مستواه في 2014.

وقال البنك الذي دخل في اتفاق غير ملزم للاندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار إن صافي القروض والسلف ارتفع 21.1 بالمئة على اساس سنوي إلى 2.72 مليار ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول.

ووفقا للبيان زادت الودائع خلال الفترة ذاتها 4.4 بالمئة إلى 2.59 مليار ريال.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)