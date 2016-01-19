حسابات رويترز: صافي ربح قطر الإسلامي يقفز 14.6% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن نتائج مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد من حيث الأصول فاقت متوسط توقعات المحللين حيث ارتفع صافي ربحه 14.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق المصرف صافي ربح بلغ 540 مليون ريال (148.3 مليون دولار) خلال الربع مقابل ربح قدره 471.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2014 وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى البيانات المالية في ظل غياب أرقام عن الأرباح الفصلية.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع رويترز متوسط صافي ربح فصلي قدره 529.9 مليون ريال.

وقال مصرف قطر الإسلامي في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء إنه حقق ربحا بلغ 1.95 مليار ريال في 2015 بزيادة 22 في المئة عن العام الذي سبقه.

واقترح المصرف توزيعات أرباح نقدية بواقع 4.25 ريال للسهم لعام 2015 بحسب البيان. ويأتي ذلك مماثلا لتوزيعات العام الذي سبقه.