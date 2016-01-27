بنك ظفار العماني يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم مجانية بنسبة 10% عن 2015

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أوصى بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمئة وأسهم مجانية بنسبة عشرة بالمئة عن عام 2015.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن التوزيعات مشروطة بالحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

كان البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمئة وأسهم مجانية بنسبة 15 بالمئة عن عام 2014.

وفي وقت سابق من هذا الشهر سجل بنك ظفار نموا نسبته 32 بالمئة في صافي ربح الربع الاخير من العام ليصل إلى 13.4 مليون ريال (34.84 مليون دولار) وفقا لحسابات رويترز.

(الدولار = 0.3846 ريال عماني)