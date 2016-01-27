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نمو صافي ربح أريد عمان 10.8% في الربع/4

Wed Jan 27, 2016 10:19am GMT
 
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دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة أريد عمان ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في السلطنة اليوم الأربعاء عن زيادة 10.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير مسجلة سادس زيادة فصلية في عامين.

وقالت الشركة -التي تمتلك أريد قطر غالبية أسهمها في بيان للبورصة - إن صافي ربحها بلغ 9.2 مليون ريال (23.90 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 8.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت أن تبلغ الأرباح الفصلية لأريد عمان 12.5 مليون ريال.

وأعلنت الشركة عن زيادة في الأرباح في خمسة من السبعة فصول السابقة حسبما تشير بيانات رويترز.

وبلغت الإيرادات في الربع الأخير 65.2 مليون ريال مقابل 60.5 مليون ريال قبل عام.

وحققت أريد عمان التي أنهت احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للسوق في 2005 أرباحا بلغت 41.6 مليون ريال في 2015 ارتفاعا من 37.9 مليون في 2014.

(الدولار=0.3850 ريال عماني) (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 