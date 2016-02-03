أرباح الكهرباء والماء القطرية في الربع/4 مماثلة لمستواها قبل عام

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة الكهرباء والماء القطرية التي تحتكر خدمات المرافق في البلاد أرباحا صافية مستقرة في الربع الاخير من 2015 دون تغيير عن مستواها قبل عام وفقا لحسابات رويترز.

وبلغ صافي ربح الشركة 360.4 مليون ريال (99 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 360.4 مليون ريال قبل عام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة التي لم تكشف عن تفاصيل نتائجها الفصلية.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تسجل الشركة أرباحا عند 391.1 مليون ريال في الربع الأخير من 2015.

وبحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء بلغ صافي ربح الشركة في عام 2015 بأكمله 1.501 مليار ريال انخفاضا من 1.53 مليار في 2014.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 75 بالمئة بما يعادل 7.5 ريال للسهم عن 2015 دون تغيير عن العام السابق.

(الدولار = 3.6405 ريال قطري)