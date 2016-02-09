تراجع صافي ربح البنك الأردني الكويتي 16% في 2015

عمان 9 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الأردني الكويتي أحد أكبر المقرضين في الأردن اليوم الثلاثاءإن صافي ربحه هبط 15.7 بالمئة في 2015 ليصل إلى 39.4 مليون دينار (55.5 مليون دولار) مقارنة مع العام الذي سبقه.

وأضاف البنك الذي يملك بنك برقان الكويتي حصة الأغلبية فيه في بيان صحفي أن اجمالي الموجوات ارتفع العام الماضي تسعة بالمئة إلى 2.844 مليار دينار مقارنة مع 2014.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنك في 2015 إلى 18.27 بالمئة مقارنة مع 16.68 بالمئة في 2014.