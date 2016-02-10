مقدمة 1-إنفستكورب البحرين يسعى لمزيد من الصفقات بعد ارتفاع ربح النصف/1

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد فرنش

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي المشارك لصندوق الاستثمار البديل انفستكورب الذي يتخذ من البحرين مقرا له اليوم الأربعاء إن الصندوق سيسعى وراء مزيد من فرص الاستحواذ على الشركات بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 12 في المئة في صافي ربح النصف الأول من السنة المالية.

واشترى انفستكورب وحدة نشاط صناديق الاستثمار التحوطي لشركة ساريس أدفايسورز الأمريكية بمقابل لم يكشف الصندوق عنه في نوفمبر تشرين الثاني في أول إجراء ضمن خطة استراتيجية جرى الإعلان عنها في وقت سابق من ذلك الشهر بهدف الارتقاء بالصندوق إلى أعلى درجات شركات الاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك ريشي كابور للصحفيين "من بين الأمور التي نرسل إشارات واضحة للسوق بشأنها بصفة عامة هو انفتاحنا على دراسة خيارات النمو غير العضوي لأنشطتنا ورغبتنا في ذلك."

وأضاف أن الشركة ستستمر في تقييم الفرص المشابهة لفرصة ساريس.

تأسس صندوق إنفستكورب في 1982 بما يجعله واحدا من أقدم صناديق الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط ويشتهر على الساحة العالمية بإدراج العلامات التجارية الخاصة بالسلع الفاخرة مثل جوتشي وتيفاني لكنه توسع بشكل مطرد في قطاعات أخرى أيضا.

وقال بيان إن صافي ربح الصندوق ارتفع إلى 50.9 مليون دولار في الأشهر الستة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 45.3 مليون دولار قبل عام.