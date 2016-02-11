تراجع صافي أرباح ريسوت للأسمنت العمانية 21.5% في الربع/4
دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن صافي ربح ريسوت للأسمنت العمانية انخفض 21.5 بالمئة في الربع الأخير.
وحققت أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية أرباحا قدرها 5.14 مليون ريـال (13.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 6.55 مليون ريـال في نفس الفترة عام 2014.
وتوقعت الخليجية بادر لأسواق المال أن تحقق ريسوت للأسمنت أرباحا فصلية صافية 5.78 مليون ريـال.
ولم تكشف ريسوت للأسمنت اليوم الخميس تفاصيل نتائجها الفصلية ولذا حسبت رويترز الرقم استنادا إلى البيانات المالية السابقة.
وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة أن صافي الربح لعام 2015 بلغ 21 مليون ريـال بانخفاض 23.6 بالمئة عن أرباح العام السابق التي بلغت 27.4 مليون ريال. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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