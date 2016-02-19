ألمنيوم البحرين تخفض توزيعات 2015 لتوفير سيولة لأعمال التوسعة

الخبر (السعودية) 19 فبراير شباط (رويترز) - قال تيم موراي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تملك أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الجمعة إن الشركة خفضت توزيعات الأرباح عن العام 2015 لتوفير سيولة لخطتها للتوسع.

ومن المتوقع أن تتكلف خطة توسعة لزيادة إنتاج ألبا السنوي بواقع 514 ألف طن إلى 1.45 مليون طن سنويا 3.5 مليار دولار.

وتقترح الشركة توزيعات نقدية إجمالية بقيمة 15.5 مليون دينار (41.1 مليون دولار) عن العام 2015 تم صرف نصفها بالفعل. وكانت الشركة قدمت توزيعات أرباح 37.9 مليون دينار عن العام 2014.

وقال علي البقالي المدير المالي للشركة إن باقي التوزيعات سيصرف في مارس آذار بعد موافقة مجلس الإدارة والمساهمين.

وقال موراي في مؤتمر عبر الهاتف مع مستثمرين إن ألبا أنهت العام 2015 وبحوزتها سيولة 309 ملايين دولار وإن أغلب تلك السيولة سيستخدم لتمويل توسعة الطاقة الإنتاجية.

أضاف أن عقد إدارة الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات لتوسعة المصهر سيتم إرساؤه في الربع الثاني بينما سيتم إرساء عقد بشأن الكهرباء في الربع الثالث.

وتابع قوله "فيما يتعلق بالتمويل .. نتطلع للربع الثاني من أجل دخول السوق وبدء إنجاز بعض الصفقات."

ومضى يقول إن الشركة ستسعى في الربع الثاني للحصول على 300-500 مليون دولار وربما تسعى للحصول على مبلغ مماثل في النصف الثاني من العام وفقا لأوضاع السوق.