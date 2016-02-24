صافي ربح الملاحة القطرية ينخفض 40.3% في الربع‭/‬4

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) انخفاضا نسبته 40.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 وذلك وفقا لحسابات رويترز من واقع النتائج المالية السنوية.

وبلغ صافي ربح الشركة 136.4 مليون ريال (37.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 228.4 مليون ريال قبل عام.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تسجل الشركة أرباحا صافية بقيمة 238 مليون ريال في الربع الرابع من 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن صافي ربح عام 2015 بأكمله بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة مع 1.049 مليار في 2014.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع خمسة ريالات للسهم عن عام 2015 بانخفاض عن 5.5 ريال للسهم وزعت عن عام 2014.

(الدولار = 3.6416 ريال قطري)