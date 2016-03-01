ارتفاع صافي ربح أريد القطرية في الربع/4

دبي أول مارس آذار (رويترز) - أعلنت أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 555 بالمئة.

كانت أرباح المحتكر السابق الذي يعمل في نحو عشر دول بأنحاء الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا تراجعت في ستة فصول من التسعة السابقة بفعل خسائر سعر الصرف وتهاوي الأرباح في العراق الذي تمزقه الحرب مما أبطل أثر الأداء المحلي القوي للشركة.

وقالت أريد في بيان إنها حققت 360 مليون ريال (98.88 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وبالمقارنة كان ربح الفترة المماثلة قبل عام 55 مليون ريال.

وتوقع محلل في سيكو البحرين استطلعت رويترز رأيه أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة المملوكة بحصة أغلبية للدولة 465 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بدفع توزيع نقدي لعام 2015 قدره ثلاثة ريالات للسهم مقارنة مع أربعة ريالات لعام 2014.

وبلغت إيرادات الربع الرابع 7.97 مليار ريال مقارنة مع 8.37 مليار قبل عام.

وبلغ صافي ربح أريد 2.12 مليار ريال في 2015 دون تغير يذكر عن أرباح 2014 البالغة 2.13 مليار ريال.