مقدمة 1-العمليات المحلية تدعم أرباح أريد القطرية للاتصالات

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من ماثيو سميث

دبي أول مارس آذار (رويترز) - أعلنت أريد القطرية للاتصالات اليوم الثلاثاء استقرار الأرباح السنوية حيث عوض تحسن نتائج عملياتها الخليجية أثر تدهور الأداء في العراق وتونس وخسائر سعر الصرف.

وشهدت أريد التي تعمل في عشر دول بأنحاء الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا أسهمها تهوي 44 بالمئة منذ ذروة 2014 - مقتفية تقريبا أثر تراجع مطرد للأرباح - وقد تواجه المزيد من ضغوط البيع بعد أن اقترحت خفض التوزيعات السنوية إلى ثلاثة ريالات للسهم من أربعة ريالات في السنة السابقة.

نالت أريد الإشادة من قبل باعتبارها الأذكى بين المحتكرين الخليجيين السابقين الذين سعوا للتوسع السريع في الخارج على مدى العشر سنوات الأخيرة. واستقدمت الشركة مسؤولين تنفيذيين متمرسين لإدارة أعمالها الخارجية وساعدت خبرتهم على حسن اختيار الصفقات.

لكن سجل النجاح تراجع في أواخر 2013 لأسباب منها مشاكل خارج السيطرة مثل الحرب والقلاقل وضعف العملات الذي نال من أنشطتها في العراق وتونس وإندونيسيا.

وقالت أريد في بيان إن صافي ربح 2015 بلغ 2.12 مليار ريال (582.3 مليون دولار) مقابل 2.13 مليار ريال في 2014.