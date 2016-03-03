أريد القطرية تتوقع هبوط الأرباح الأساسية في 2016 بسبب تقلبات العملة

من ماثيو سميث

دبي 3 مارس آذار (رويترز) - تتوقع أريد القطرية للاتصالات تراجع أرباحها الأساسية بما يصل إلى ثلاثة في المئة هذا العام وحذرت من استمرار تضررها جراء تقلبات أسعار صرف العملات.

وسجلت أريد أرباحا مستقرة تقريبا لعام 2015 يوم الثلاثاء حيث وازن تحسن عائداتها من عملياتها في الخليج تراجع الأداء في العراق وتونس وضعف العملات في الأسواق الناشئة.

وسجلت أريد المحتكر السابق لسوق الاتصالات في قطر والتي تعمل في دول عديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا أرباحا قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت 13 مليار ريال (3.57 مليار دولار) في 2015 بزيادة واحد في المئة عن 2014.

وقال أجاي باهري المدير المالي لأريد في حديث عبر الهاتف مع المحللين نشرته الشركة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس إن من المتوقع انخفاض أرباح أريد قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بما يصل إلى ثلاثة في المئة في 2016.

وتوقع أيضا أن تتراوح الإيرادات السنوية هذا العام بين واحد في المئة أقل واثنين في المئة أعلى من مستوى 2015 البالغ 32.2 مليار ريال. ولم يذكر رقما للأرباح المتوقعة.

وقال باهري "نتوقع أن تواصل تحركات العملات التأثير على النتائج في 2016 مع صعود الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.

"تعتمد توقعاتنا على النمو الذاتي في أسواق رئيسية وبيئة أكثر منطقية للمنافسة وعدم حدوث مزيد من التدهور في الاقتصاد والوضع الأمني في العراق."