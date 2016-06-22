نمو صافي ربح يمن موبايل 16.4% في 2015

عدن 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة يمن موبايل للهاتف المحمول اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية ارتفعت 16.4 بالمئة في 2015 مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 19.469 مليار ريال (حوالي 77.9 مليار دولار).

وكانت الشركة حققت ربحا صافيا قدره 16.721 مليار ريال في 2014.

وذكرت الشركة في تقريرها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2015 أن إجمالي أصولها ارتفع في 2015 إلى 148.219 مليار ريال من 141.267 مليار في 2014.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية خلال نفس الفترة إلى 96.193 مليار ريال من 92.008 مليار.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 43.262 مليار ريال وهو موزع على 86.524 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم الواحد.

تأسست يمن موبايل عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم بدأت في منتصف 2006 إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام.

وفي فبراير شباط 2007 أشهرت رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37 بالمئة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09 بالمئة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54 بالمئة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.

ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن حاليا نحو عشرة ملايين شخص.