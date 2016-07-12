مقدمة 1-نمو أرباح قطر الوطني في الربع/2 بدعم من شراء فاينانس بنك التركي

(لإضافة تفاصيل وبيانات رسمية)

دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربحه 16 بالمئة في الربع الثاني من العام بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات المحللين مدعوما بشرائه فاينانس بنك التركي.

وكان بنك قطر الوطني المملوك بنسبة 50 بالمئة لصندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار استكمل في يونيو حزيران صفقة شراء فاينانس بنك من البنك الأهلي اليوناني مقابل 2.7 مليار يورو وهو ما ساعد المصرف القطري على تدعيم مكانته كأكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول.

وأظهرت البيانات المالية لقطر الوطني أن إجمالي صافي ربح البنك بلغ 3.38 مليار ريال (928 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 2.91 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق بنك قطر الوطني أرباحا فصلية صافية قيمتها 3.20 مليار ريال.

وقال البنك إن صافي ربح الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 6.2 مليار ريال بارتفاع 12 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 مصدرا مهما لنمو الائتمان في قطر في السنوات الأخيرة.

وما زال على البنوك التأقلم مع تقلص الإنفاق الحكومي هذا العام بعدما خفضت الحكومة موازنتها في ظل هبوط أسعار النفط.