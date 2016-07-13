صافي ربح بنك مسقط يفوق التوقعات في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج بنك مسقط أكبر مصرف في سلطنة عمان اليوم الأربعاء أن البنك حقق أرباحا فاقت متوسط توقعات المحللين حيث سجل زيادة طفيفة في صافي ربح الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز.

وحقق البنك ربحا قدره 46.7 مليون ريال (121.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 46.5 مليون ريال قبل عام.

ولم يكشف بنك مسقط عن تفاصيل نتائجه الفصلية ومن ثم حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية السابقة.

وكان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 43.3 مليون ريال.

وذكر البنك في بيان إلى بورصة مسقط أن صافي ربحه بلغ 90.5 مليون ريال في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 89.8 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.