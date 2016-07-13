تراجع صافي ربح ريسوت للأسمنت العمانية 2.4% في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - تراجع صافي ربح ريسوت للأسمنت العمانية 2.4 بالمئة في الربع الثاني من العام حسبما أظهرت حسابات لرويترز من واقع الأرقام التي أعلنتها الشركة اليوم الأربعاء.

وحققت أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية 4.82 مليون ريال (12.52 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

كان صافي ربح الشركة بلغ 4.94 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2015.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق الشركة 5.58 مليون ريال ربحا فصليا صافيا في حين توقعت الخليجية بادر لأسواق المال 6.53 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة العمانية إن أرباح النصف الأول من العام بلغت 12.91 مليون ريال بعد الضرائب مقارنة مع 10.96 مليون قبل عام.