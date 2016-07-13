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تراجع أرباح ناقلات القطرية 2.8% في الربع/2

Wed Jul 13, 2016 11:28am GMT
 
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دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - تراجع صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) أحد أكبر شاحني الغاز الطبيعي المسال في العالم 2.8 بالمئة في الربع الثاني من العام حسبما تفيد حسابات لرويترز من واقع الأرقام التي أعلنتها الشركة اليوم الأربعاء.

وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 260.3 مليون ريال (71.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

بالمقارنة كان الربح أعلى من ذلك في الفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغ 267.8 مليون ريال لكن توقعات كيو.إن.بي للخدمات المالية كانت أقل من ذلك إذ بلغت 227.9 مليون ريال.

جاء تراجع الأرباح رغم زيادة الإيرادات 1.6 بالمئة إلى 938.8 مليون ريال وفقا لحسابات رويترز.

وقالت ناقلات في بيان إلى البورصة إن صافي ربح الأشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 500.3 مليون ريال ارتفاعا من 490.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 3.6416 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 