ارتفاع صافي ربح عمانتل 19.9% في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - سجلت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ارتفاعا نسبته 19.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني بحسب ما أظهرته حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الأربعاء.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الشركة التي كانت تحتكر السوق المحلية في السابق حققت صافي ربح بلغ 32 مليون ريال (83.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 26.7 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق الشركة صافي ربح 29.4 مليون ريال في حين كانت الخليجية بادر لأسواق المال تتوقع صافي ربح قدره 28.5 مليون ريال.

وبلغ صافي ربح عمانتل 66.8 مليون ريال في الأشهر الستة الأولى من 2016 بزيادة تسعة بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغ صافي الربح خلالها 61.3 مليون ريال بحسب بيان للبورصة.