ارتفاع صافي ربح الكهرباء والماء القطرية 13.4% في الربع/2

الدوحة 13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن شركة الكهرباء والماء القطرية سجلت زيادة 13.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وحققت الشركة المملوكة للدولة ربحا بلغ 443.56 مليون ريال (121.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل ربح قدره 391 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وفقا لحسابات بناء على أرقام النتائج التي وردت في بيان للبورصة اليوم الاربعاء.

وتوقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية أن تحقق الشركة ربحا فصليا قدره 382.4 مليون ريال بينما توقعت المجموعة المالية-هيرميس ربحا قدره 388.95 مليون ريال.

وسجلت الشركة ربحا صافيا في الاشهر الستة الأولى من 2016 بلغ 791 مليون ريال بزيادة 7.3 بالمئة من 737.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ العائد على السهم 7.19 ريال في النصف الاول من 2016 مقارنة مع 6.70 ريال في الاشهر الستة الاولى من 2015 .