صافي ربح بنك ظفار العماني يرتفع 16.2% في الربع‭/‬@

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 16.2 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز لتتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح البنك 12.61 مليون ريال (32.8 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 10.85 مليون قبل عام.

وأعلن البنك نتائجة المالية في بيان اليوم الخميس لكنه لم يعلن عن النتائج التفصيلية للربع الثاني وقامت رويترز بحسابها من بيانات سابقة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط 12.46 مليون ريال في الربع الثاني.

وقال البيان إن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 26.2 مليون ريال بانخفاض 22.6 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2015.

ويجري بنك ظفار منذ 2013 محادثات مع بنك صحار بشأن اندماج محتمل. وفي يونيو حزيران قال المصرفان إنهما اتفقا على إتمام الصفقة على اساس مبادلة كل سهم واحد في بنك ظفار بما يعادل 1.29 سهم في بنك صحار.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)