صافي ربح التجاري القطري دون التوقعات ويهبط 62.9% في الربع/2

19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري ثال أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول اليوم الثلاثاء انخفاض صافي الربح العائد للمساهمين 62.9 في المئة في الربع الثاني لتأتي النتائج دون توقعات المحللين.

وذكر البنك في بيان أنه حقق ربحا عائدا للمساهمين بلغ 212.3 مليون ريال (58.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران. وكان البنك حقق ربحا قدره 572.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أرباحا فصلية قدرها 339.5 مليون ريال.

وهبط صافي ربح البنك التجاري القطري 64.7 في المئة خلال الربع الثاني ليصل إلى 208 ملايين ريال مقارنة مع 589.1 مليون قبل عام.