حسابات لرويترز: استقرار أرباح قطر للتأمين في الربع/2

دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - استقر صافي ربح شركة قطر للتأمين في الربع الثاني من العام الحالي دون تغير يذكر عن مستواه قبل عام وفقا لما أظهرته حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الثلاثاء.

وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي ربح قطر للتأمين بلغ 280.1 مليون ريال(76.9 مليون دولار) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 280.9 مليون قبل عام.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة أن صافي ربحها في النصف الأول من العام بلغ 602 مليون ريال في مقابل 578 مليونا قبل عام.