مقدمة 1-تراجع صافي ربح التجاري القطري لما دون التوقعات

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من توم أرنولد

دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري تراجع صافي الربح العائد للمساهمين 62.9 بالمئة في الربع الثاني من العام اليوم الثلاثاء ليأتي دون توقعات المحللين تحت وطأة زيادة مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض الرديئة والنتائج الضعيفة لوحدات خارجية.

تتناقض النتائج مع تلك التي أعلنتها البنوك الثلاثة الكبيرة الأخرى في قطر حيث ارتفعت أرباحها الفصلية رغم تباطؤ الاقتصاد المحلي والتحديات البازغة بقطاع الإنشاءات.

وقال ثالث أكبر بنك قطري من حيث الأصول في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 212.3 مليون ريال (58.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

بالمقارنة كانت الأرباح 572.3 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام في حين بلغ متوسط توقعات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم 339.5 مليون ريال.

تأثر التجاري القطري سلبا بزيادة صافي مخصصات خسائر القروض والسلفيات 66.9 بالمئة إلى 343.7 مليون ريال.

إضافة إلى ذلك تراجع صافي دخل الفائدة 2.1 بالمئة إلى 513.3 مليون ريال وانخفض صافي دخل الرسوم والعمولات 37.9 بالمئة إلى 181.7 مليون ريال.