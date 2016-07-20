صافي ربح بنك الدوحة ينخفض 7.1% في الربع/2 اتساقا مع التوقعات

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الدوحة رابع أكبر مصرف قطري من حيث الأصول انخفاضا نسبته 7.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام اليوم الأربعاء وفق بيان وذلك بما يتوافق مع توقعات محللين.

وقال بيان مالي نشر على الموقع الإلكتروني للبورصة إن صافي ربح البنك بلغ 354.2 مليون ريال (97.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 381.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

كان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك في المتوسط صافي ربح فصلي بواقع 363.7 مليون ريال.

وكانت رويترز حسبت في وقت سابق صافي الربح الفصلي بواقع 353.8 مليون ريال على أساس بيانات البنك التي أظهرت أن صافي ربحه بلغ 708.4 مليون ريال في النصف الأول بانخفاض نسبته 12 بالمئة عن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي التي بلغ صافي الربح فيها 801.5 مليون ريال.