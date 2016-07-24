صافي ربح ألبا البحرينية يهوي 45.4% في الربع/2

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) اليوم الأحد هبوط صافي أرباحها 45.4 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وتملك ألبا واحدا من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.

وبلغ صافي ربح ألبا في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران 16.28 مليون دينار (43.2 مليون دولار) مقارنة مع ربح قدره 29.8 مليون دينار قبل عام.

ولم تذكر الشركة سببا لانخفاض الربح في بيانها للبورصة ولكنها سجلت أرباحا ضعيفة في آخر ثلاثة أرباع بسبب انهيار أسعار الألمنيوم العالمية.

ومقارنة مع ذروة قرب 2000 دولار للطن بلغها الألمنيوم في مايو أيار 2015 هبط سعره في بورصة لندن للمعادن إلى ما دون 1450 دولارا للطن في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين انتعش الألمنيوم قليلا ليصل إلى 1611 دولارا في نهاية الاسبوع الماضي.

وقالت ألبا ان مجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن النصف الأول مقارنة مع توزيع أرباح نقدية بواقع 0.0055 فلس للسهم عن الفترة المقابلة من عام 2015 .

وكانت ألبا قد خفضت توزيعاتها عن عام 2015 وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم مواري في فبراير شباط إن خفض التوزيعات سيساهم في توفير سيولة مالية لمشروع توسعة الخط السادس.