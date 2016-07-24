Sun 6 Aug 2017 | 12:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع طفيف في أرباح مجموعة البنك العربي الأردني في النصف/1

Sun Jul 24, 2016 7:12am GMT
 
[-] نص [+]

عمان 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة البنك العربي أكبر مقرض في الأردن اليوم الأحد أن صافي ربحها في النصف الأول من 2016 بلغ 424.9 مليون دولار بارتفاع طفيف عن 422.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف البنك الذي يعتبر من أهم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في بيان صحفي أن التسهيلات الائتمانية نمت في النصف الأول ثلاثة بالمئة إلى 24.2 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2015.

واستقرت ودائع العملاء دون تغيير عند 34.8 مليار دولار. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936- تحرير نادية الجويلي)
 