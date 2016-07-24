ارتفاع طفيف في أرباح مجموعة البنك العربي الأردني في النصف/1

عمان 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة البنك العربي أكبر مقرض في الأردن اليوم الأحد أن صافي ربحها في النصف الأول من 2016 بلغ 424.9 مليون دولار بارتفاع طفيف عن 422.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف البنك الذي يعتبر من أهم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في بيان صحفي أن التسهيلات الائتمانية نمت في النصف الأول ثلاثة بالمئة إلى 24.2 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2015.