مقدمة 1-ارتفاع طفيف في أرباح مجموعة البنك العربي الأردني في النصف/1

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عمان 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة البنك العربي أكبر مقرض في الأردن اليوم الأحد أن صافي ربحها في النصف الأول من 2016 بلغ 424.9 مليون دولار بارتفاع طفيف عن 422.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف البنك الذي يعتبر من أهم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في بيان صحفي أن التسهيلات الائتمانية زادت ثلاثة بالمئة في النصف الأول إلى 24.2 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2015.

واستقرت ودائع العملاء دون تغيير عند 34.8 مليار دولار.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك في البيان إن نتائج النصف الأول من العام جاءت بفضل "استراتيجية البنك الحصيفة وإدارة عملياته المصرفية والسياسة المحافظة تجاه المخاطر."

وأضاف المصري أن التوسع الجغرافي للبنك باستحداث فروع جديدة في الأردن والمنطقة زاد من حصته السوقية وساهم في المحافظة على موقعه المتميز.

وقال مدير عام البنك نعمة الصباغ إنه "رغم أثر تغير أسعار الصرف لبعض العملات الاجنبية والانخفاض الحاصل بالأسواق المالية إلا أن البنك حقق نموا في الايرادات التشغيلية نتيجة للزيادة في صافي ايرادات الفوائد والعمولات والاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية."