خسائر فودافون قطر في الربع/1 عند نفس مستواها قبل عام

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أوردت فوادفون قطر التابعة لمجموعة فودافون اليوم الثلاثاء انها منيت بخسائر في الربع الأول من العام وان مستوى الخسائر لم يتغير عنه قبل عام.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن صافي خسائر شركة الاتصالات بلغ 99.6 مليون ريال (27.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقابل خسائر 99.9 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية لفودافون قطر في الأول من ابريل نيسان من كل عام.

وتتمشى النتائج مع توقعات كيو.ان.بي للخدمات المالية بأن تسجل الشركة خسارة صافية 101.2 مليون ريال.

ولم تحقق فودافون قطر أرباحا فصلية صافية منذ أن أنهت احتكار أريد التي تسيطر عليها الدولة للسوق المحلية في 2009.