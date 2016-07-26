نمو صافي ربح أريد القطرية 16.4% في الربع/2
26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الشركة 16.4 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا صافيا قدره 583.2 مليون ريال في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 501.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان محللون لدى المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا أن تحقق أريد ربحا فصليا قدره 478.5 مليون ريال و680.5 مليون ريال على الترتيب. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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