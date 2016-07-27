ارتفاع أرباح بنك الأردن 25.5% في الربع/2

عمان 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الأردن اليوم الأربعاء أن صافي ربح البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفع بنسة 25.5 بالمئة إلى 10.8 مليون دينار (15.2 مليون دولار) مقارنة مع 8.6 مليون دينار في نفس الفترة من 2015.

وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة فقد نما صافي إيرادات الفوائد والعمولات خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.9 بالمئة إلى 28.45 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتمتلك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في بنك الأردن الذي يعمل أيضا في أسواق سوريا والأراضي الفلسطينية.