أرباح إكسون موبيل تهبط 59% في الربع/2

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 41 سنتا للسهم في الربع الثاني مقارنة مع 4.19 مليار دولار أو دولار للسهم قبل عام. وتقلص الإنتاج بنحو 0.6 بالمئة إلى 3.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.