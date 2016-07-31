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انخفاض أرباح بنك القاهرة عمان 18% في الربع/2

Sun Jul 31, 2016 12:58pm GMT
 
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عمان 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عمان للربع الثاني من العام تراجع صافي الربح 18.2 بالمئة إلى 9.4 مليون دينار (13.2 مليون دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب إفصاح للبنك نشر بموقع البورصة اليوم الأحد فقد انخفض صافي إيرادات الفوائد والعمولات في الربع الثاني ستة بالمئة على أساس سنوي إلى 28.4 مليون دينار.

وأكبر مساهم في بنك القاهرة عمان هو رجل الأعمال صبيح المصري في حين يملك بنك مصر المملوك للحكومة المصرية 11 بالمئة والنسبة الباقية مملوكة لرجال أعمال أردنيين.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 