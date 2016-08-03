حسابات رويترز: تراجع صافي ربح صناعات قطر 13.6% في الربع/2

دبي 3 أغسطس آب (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بأن نتائج أعمال شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة فاقت تقديرات المحللين رغم انخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام 13.6 بالمئة.

وحققت ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية 1.27 مليار ريال (348.8 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران وفقا لما استخلصته رويترز من واقع البيانات المالية.

بالمقارنة كانت الأرباح 1.47 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي في حين بلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم 799.9 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إنها حققت 1.97 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من 2016 انخفاضا من 2.42 مليار ريال قبل عام.