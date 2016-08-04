أرباح بتلكو البحرينية تتراجع 1.7% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الخميس انخفاض أرباح الشركة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مع تكبدها خسائر بسبب حصتها في شركة سبأفون باليمن.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 13.08 مليون دينار (34.8 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

يأتي ذلك مقارنة مع ربح قدره 13.31 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي في حين توقع بنك سيكو البحرين ربحا فصليا قدره 12.39 مليون دينار.

وذكر البيان أن صافي ربح النصف الأول من 2016 بلغ 22.7 مليون دينار مقابل 27.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتأثرت أرباح النصف الأول والربع الثاني سلبا ببعض المدفوعات لمرة واحدة تشمل خسارة حصة المجموعة في شركة سبأفون والتي بلغت 0.9 مليون دينار بحريني.

وتراجع عدد المشتركين في اليمن الذي يمزقه الحرب 16 بالمئة على أساس سنوي على الرغم من أن الشركة قالت إنها مستمرة في تقديم خدمات لعملائها برغم التحديات السياسية.

وبلغت إيرادات الربع الثاني من العام 92 مليون دينار دون تغيير يذكر عن مستواها قبل عام.

وتتنافس بتلكو في البحرين مع وحدتي شركة زين الكويتية والاتصالات السعودية إلى جانب عدد من شركات الانترنت.

ودفعت المنافسة المحلية الشركة المدعومة من الدولة إلى التوسع في الخارج.

وألغت بتلكو خططها لبيع وحدة أمنية الأردنية للاتصالات في فبراير شباط. وتملك بتلكو أيضا حصصا في شركات بالسعودية والكويت.