صافي ربح انفستكورب البحريني يهبط 45% في النصف/2 والبنك يقترح زيادة التوزيعات

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح بنك انفستكورب البحريني بنسبة 45.1 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران بحسب النتائج التي أعلنها البنك اليوم الخميس.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربحه في النصف الثاني من السنة المالية بلغ 39.2 مليون دولار انخفاضا من 71.4 مليون دولار قبل عام.