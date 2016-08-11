مناجم الفوسفات الأردنية تتحول للخسارة في الربع/2

عمان 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الخميس أن الشركة منيت بخسائر في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 19.6 مليون دينار (27.6 مليون دينار) مقارنة مع ربح قدره 7.2 مليون دينار قبل عام.

وبحسب بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة فقد تراجعت المبيعات اثنين بالمئة في الربع الثاني إلى 159.8 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتملك هيئة الاستثمار في بروناي حصة 37 بالمئة في شركة مناجم الفوسفات. والمساهمون الكبار الآخرون هم الكويت التي تمتلك حصة نسبتها تسعة بالمئة وصندوق المعاشات التابع للحكومة الاردنية الذي يملك 16 بالمئة.