الأرباح الصافية للوطنية العقارية الكويتية تهبط 9% في الربع/2

الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح شركة الوطنية العقارية الكويتية تسعة في المئة في الربع الثاني لتصل إلى أربعة ملايين دينار (13.3 مليون دولار) مقابل 4.4 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها بلغت 7.6 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 7.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.