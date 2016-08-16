تراجع صافي ربح أيبك الفلسطينية 4.9% في النصف/1

القاهرة 16 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) اليوم الثلاثاء تراجع صافي ربح الشركة 4.9 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن صافي ربحها بعد الضريبة بلغ 6.277 مليون دولار في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 6.599 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2015.

وارتفعت الإيرادات 16 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول لتصل إلى نحو 286 مليون دولار.