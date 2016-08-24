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تراجع أرباح التشغيل الأساسية لأدوية الحكمة 14% في النصف/1

Wed Aug 24, 2016 10:52am GMT
 
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24 أغسطس آب (رويترز) - قالت أدوية الحكمة إن أرباح التشغيل الأساسية تراجعت 14 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي إلى 176 مليون دولار بفعل تراجع مساهمة بعض أسواق عقاقيرها.

وحققت الشركة الأردنية إيرادات بلغت 882 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

كانت أدوية الحكمة حذرت في أغسطس آب من تأثر أرباح التشغيل الأساسية بوحدة العقاقير المنتهية براءات اختراعها هذا العام من جراء تأخر الموافقات على منتجات جديدة وتكاليف أعلى من المتوقع.

وساهمت تلك الوحدة بنسبة 30 بالمئة من إيرادات النصف الأول.

وقالت الحكمة إنها مازالت تتوقع أن تكون إيرادات 2016 في نطاق ملياري دولار و2.1 مليار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 