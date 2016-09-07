مقدمة 1-صافي ربح بنك التجاري وفا المغربي يرتفع 7.9% في النصف/1

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الرباط 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلن بنك التجاري وفا المغربي أحد أكبر البنوك في البلاد اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح النصف الأول من العام بنسبة 7.9 بالمئة إلى 2.49 مليار درهم (260 مليون دولار).

وقال متعاملون ومحللون في الدار البيضاء إن النتائج تفوق التوقعات بقليل. وارتفعت أسهم التجاري وفا 0.1 بالمئة فقط متأثرة بمخاوف بشأن النظرة المستقبلية للسوق المغربية عموما.

تلقى نمو الأرباح دعما من انخفاض تكاليف المخاطر ذات الصلة بالقروض الرديئة في السوق المحلية وتوسع البنك في أسواق افريقيا جنوبي الصحراء.

وقال التجاري وفا إن إجمالي حجم تكلفة المخاطر المقدر بنحو 1.1 مليار درهم هبط خمسة بالمئة مقارنة مع نهاية 2015 في الوقت الذي غطت فيه المخصصات 72.2 بالمئة من القروض الرديئة ارتفاعا من 71.8 بالمئة في نهاية العام.

وقال البنك إنه جنب مبلغا إضافيا قيمته 1.4 مليار درهم كمخصصات انخفاضا من 1.6 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.

وارتفع صافي دخل الأنشطة المصرفية 3.5 بالمئة إلى 10.1 مليار درهم مع تحسن الإيرادات وهوامش الربح حسبما ذكر البنك الذي يتخذ من الدار البيضاء مقرا في بيان.

وارتفعت هوامش الفائدة بواقع 0.2 نقطة مئوية في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين - وهو معيار متبع على نطاق واسع لقياس ربحية البنوك - 15.5 بالمئة بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.