صافي ربح مناجم المغربية يهبط 63% في النصف/1

الرباط 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت مناجم المغربية أكبر شركة تعدين في البلاد اليوم الخميس عن انخفاض بلغ 63 بالمئة في صافي ربح النصف الأول من العام ليصل إلى 52 مليون درهم (5.35 مليون دولار) وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الأولية.

وقالت الشركة إن أرباحها تضررت من انخفاض أسعار الفضة 12 بالمئة وانخفاض أسعار النحاس والكوبلت بنسبة مماثلة وهبوط أسعار الزنك 16 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من 2016.

تنتج مناجم التابعة للشركة الوطنية للاستثمار المملوكة للأسرة الحاكمة في المغرب الذهب والفضة والكوبلت والنحاس في المملكة وفي الجابون وفازت بعقود في منطقتين غنيتين بالمعادن في السودان.

وقالت الشركة إنها اكتشفت احتياطيات إضافية من الفضة حجمها 240 طنا في إيميدر وهي كافية لاستمرار استخراج المعدن لمدة عام إضافي إلى جانب 2.5 مليون طن من النحاس و2507 أطنان من الكوبلت في مناجم بو عازر.

وانخفض حجم المبيعات الإجمالية 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.01 مليار درهم وأدت زيادة الإنتاج إلى كبح التراجع حسبما ذكرت الشركة.