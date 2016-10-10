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حسابات رويترز: نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 10.2% في الربع/3

Mon Oct 10, 2016 10:55am GMT
 
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دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الخليج حقق زيادة نسبتها 10.2 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بما يتوافق إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وأشارت حسابات رويترز من واقع البيانات المالية إلى أن البنك حقق ربحا صافيا قدره 3.45 مليار ريال (947.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 3.13 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الربح الفصلي للبنك 3.26 مليار ريال.

وقال بيان إن بنك قطر الوطني -أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول حاليا- حقق أرباحا صافية بلغت 9.7 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2016 بزيادة 11 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

(الدولار = 3.6412 ريال قطري) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 