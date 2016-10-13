حسابات لرويترز: هبوط صافي ربح ريسوت للأسمنت العمانية 22.7% في الربع/3

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن ريسوت للأسمنت العمانية سجلت تراجعا في صافي الربح بنسبة 22.7 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي الربح 3.75 مليون ريال (9.75 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقابل 4.85 مليون ريال قبل عام.

وأعدت رويترز حساباتها من واقع البيانات المالية للشركة.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق الشركة صافي ربح 4.70 مليون ريال في حين توقعت الخليجية بادر لأسواق المال صافي ربح 4.92 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت صافي ربح في الأشهر التسعة الأولى من العام 16.66 مليون ريال مقابل 15.81 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.