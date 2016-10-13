استقرار صافي ربح بنك ظفار العماني في الربع/3

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز باستقرار صافي ربح بنك ظفار العماني ثاني أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول في الربع الثالث من العام.

وحقق البنك ربحا صافيا بقيمة 10.67 مليون ريال (27.75 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 10.77 مليون ريال قبل عام.

ولم يفصح البنك عن تفاصيل أرباحه الفصلية لذا قامت رويترز بحسابها من واقع البيانات المالية السابقة.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس تحقيق البنك صافي ربح قدره 13.43 مليون ريال وتوقعت الخليجية بادر لأسواق المال تحقيق 12.10 مليون ريال.

وقال البنك في بيان لبورصة مسقط إنه حقق صافى ربح قدره 36.87 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2016 ارتفاعا من 33.40 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة القروض والسلف 10.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلي 2.92 مليار ريال بنهاية سبتمبر أيلول بينما زاد إجمالي الودائع في نفس الفترة 9.4 بالمئة إلى 2.79 مليار ريال.