ملخص-هبط صافي ربح ناقلات القطرية 6.5% في الربع/3

دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) -

* أظهرت حسابات رويترز اليوم الأحد أن صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) القطرية هبط 6.5 بالمئة في الربع الثالث.

* بلغ صافي ربح ناقلات 248.7 مليون ريال (68.3 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 266.1 مليون قبل عام.

* حسبت رويترز النتائج بناء على القوائم المالية المقارنة.