ملخص-هبط صافي ربح ناقلات القطرية 6.5% في الربع/3
دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) -
* أظهرت حسابات رويترز اليوم الأحد أن صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) القطرية هبط 6.5 بالمئة في الربع الثالث.
* بلغ صافي ربح ناقلات 248.7 مليون ريال (68.3 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 266.1 مليون قبل عام.
* حسبت رويترز النتائج بناء على القوائم المالية المقارنة.
* صافي ربح ناقلات بلغ 749 مليون ريال في 9 أشهر مقابل 756.3 مليون قبل عام وفقا لبيان الشركة للبورصة.(الدولار = 3.6412 ريال قطري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
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