ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي 6.8% في الربع/3

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الثلاثاء أن مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد من حيث الأصول سجل ارتفاعا بواقع 6.8 في المئة في صافى أرباح الربع الثالث من العام لتتفق مع توقعات المحللين.

وحقق البنك صافي ربح قدره 550 مليون ريال (151.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 515.2 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى البيانات المالية في غياب البيانات التفصيلية للأرباح الفصلية.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحقق البنك في المتوسط أرباحا فصلية صافية قدرها 550.7 مليون ريال.

وسجل البنك صافي ربح قدره 1.61 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولي من العام بزيادة 14 في المئة عن مستواها في نفس الفترة من العام السابق وفقا لبيان المصرف إلى البورصة.

وقفز إجمالي حجم الإقراض 17 في المئة على أساس سنوي إلى 97 مليار ريال وارتفع حجم الودائع 11 بالمئة في نفس الفترة ليصل إلى 96 مليار ريال.

وجمع البنك في سبتمبر أيلول ملياري ريال في إصدار صكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال استهدفت تعزيز معدل كفاية رأسمال البنك ودعم نمو أعمال المصرف.