هبوط صافي ربح قطر للتأمين 6% في الربع/3

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن صافي ربح قطر للتأمين هبط بنسبة ستة بالمئة في الربع الثالث في النتائج التي جرى إعلانها اليوم الثلاثاء.

وبلغ صافي ربح أكبر شركة تأمين في البلد الخليجي من حيث القيمة السوقية 108.8 مليون ريال (29 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر أيلول مقابل 115.7 مليون ريال قبل عام.

وتستند حسابات رويترز إلى البيانات المالية عوضا عن التقرير المفصل للبيانات الفصلية.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي ربح قطر للتأمين في الربع الثالث 312 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن صافي الربح في تسعة أشهر بلغ 711 مليون ريال ارتفاعا من 693 مليون ريال قبل عام.

(الدولار = 3.7506 ريال)